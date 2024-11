Tientallen doden en vermisten gemeld na luchtaanval in Gazastrook

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Een Israëlische luchtaanval in de Gazastrook heeft aan zeker 26 mensen het leven gekost, zeggen Palestijnse autoriteiten in het gebied. Nog eens 59 personen worden vermist.

De aanval trof een woongebouw van meerdere verdiepingen in het noordelijke Beit Lahiya. Op beelden is te zien dat mannen in het puin zoeken naar de vermisten. Onder de slachtoffers zouden zich ook vrouwen en kinderen bevinden.

Het dodental door de Israëlische militaire operatie in de Gazastrook is volgens de plaatselijke autoriteiten opgelopen tot 43.846. Israël probeert in het kustgebied de Hamasbeweging uit te schakelen. Die viel op 7 oktober 2023 Israël aan, waarbij ongeveer 1200 doden vielen.