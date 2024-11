Veijer moet genoegen nemen met derde plaats in eindstand Moto3

MONTMELÓ (ANP) - Motorcoureur Collin Veijer is er bij de Grote Prijs van Barcelona niet in geslaagd de tweede plaats in de eindstand van de Moto3 te veroveren. De 19-jarige Nederlander besloot de laatste race van het seizoen op de teleurstellende tiende plaats, waardoor hij als derde eindigde in de eindstand.

Veijer deelde voor de race de tweede plaats met Daniel Holgado. De Spanjaard werd in eigen land tweede en pakte zodoende ook de tweede plaats in de eindrangschikking. De Colombiaan David Alonso, die al zeker was van de wereldtitel, won ook de laatste race.

Het was voor Veijer de laatste race in de Moto3. De Staphorster maakt volgend jaar de overstap naar de Moto2-klasse, waar hij gaat rijden voor het Red Bull KTM Ajo Moto2-team.

Het slotweekeinde is normaal gesproken in Valencia, maar door de zware overstromingen in die regio is het evenement verplaatst naar Circuit de Catalunya bij Barcelona.