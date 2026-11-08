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Tientallen doden na zinken migrantenboot bij Senegal

Samenleving
door anp
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DAKAR (ANP/AFP) - Een kleine boot met migranten is gezonken voor de noordwestkust van Senegal, waardoor 34 mensen om het leven zijn gekomen. Dat meldt het Senegalese persbureau APS. Een "onbepaald aantal" mensen wordt nog vermist.
De nationaliteiten van alle slachtoffers zijn nog niet vastgesteld, "aangezien de zoekactie nog gaande is", aldus Saliou Diouf, oprichter van Boza Fii, de belangrijkste hulporganisatie voor migranten in Senegal.
Het is de zoveelste tragedie op een route waar de afgelopen jaren duizenden mensen zijn omgekomen in pogingen vanuit West-Afrika de Spaanse Canarische Eilanden te bereiken.
Zaterdag riepen de Spaanse autoriteiten op het Canarische eiland El Hierro de noodtoestand uit na een sterke toename van het aantal migranten dat per boot aankomt. Sinds begin november zouden al meer dan 3300 mensen, verspreid over ongeveer dertig boten, het eiland hebben bereikt.
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