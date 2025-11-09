Tientallen gewonden door botsing treinen in Slowakije

BRATISLAVA (ANP/RTR) - Door een botsing tussen twee passagierstreinen in Slowakije zijn volgens de autoriteiten tientallen mensen gewond geraakt. Nieuwssite DennÍk N schrijft dat er ongeveer dertig gewonden zijn.

Minister van Binnenlandse Zaken Matus Sutaj Estok zei tijdens een persmoment dat elf mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Anderen liepen lichte verwondingen op. Er vielen geen doden.

De botsing vond plaats op het traject tussen Bratislava en Pezinok, zo'n 20 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad.

Buitengewone regeringsvergadering

De Slowaakse premier Robert Fico heeft voor maandagochtend een buitengewone regeringsvergadering bijeengeroepen. Betrokken ministers moeten dan verslag uitbrengen van de eerste resultaten van het onderzoek naar het ongeluk. Volgens de politie blijkt uit de eerste bevindingen dat er geen sprake was van een frontale botsing. Ook zijn de betrokken treinen niet ontspoord.

Het is het tweede treinongeluk met veel gewonden in Slowakije in een maand tijd. Op 13 oktober botsten twee treinen frontaal op elkaar in het oosten van het land. 91 mensen raakten daarbij gewond.