Teambaas Mekies prijst 'ongelooflijke prestatie' Verstappen

Sport
door anp
zondag, 09 november 2025 om 23:33
SÃO PAULO (ANP) - Teambaas Laurent Mekies van Red Bull kwam woorden tekort om de prestatie van Max Verstappen in de Grote Prijs van São Paulo te beschrijven. "Het was een ongelooflijke prestatie van Max", liet hij via het team weten. "We weten allemaal dat hij vorig jaar vanaf P17 naar de zege reed in de regen en dat dat een van de meest uitzonderlijke races was. Maar dit jaar deed hij het bijna opnieuw, vanuit de pitstraat, op het droge en dat met een extra stop door een lekke band."
Mekies prees zijn coureur en het team dat een gewaagde strategie om hem door het veld te krijgen perfect uitvoerde. "En nog belangrijker, de auto was er weer en op het juiste niveau om te presteren. Dit is geen overwinning, maar een heel positieve dag voor ons. We hebben risico's genomen, fouten gemaakt en zaken ontdekt tijdens het weekend, maar dat is allemaal onderdeel van het proces om te racen op het niveau waarop we willen strijden. De auto had de snelheid waarmee we hadden kunnen winnen vandaag."
