Tientallen gewonden na brand in bar Zwitserland naar buitenland

Samenleving
door anp
zondag, 04 januari 2026 om 17:14
anp040126104 1
BERN (ANP) - Tientallen gewonden van de brand in het Zwitserse Crans-Montana zijn voor behandeling overgebracht naar andere landen. Ze gingen naar gespecialiseerde klinieken in België, Duitsland, Frankrijk en Italië, bericht omroep SRF.
Het gaat in totaal om 35 patiënten. Daarvan gingen er vijftien naar Frankrijk, zeven naar België, zes naar Italië en zeven naar Duitsland.
Bij de brand in een bar in Crans-Montana vielen rond de jaarwisseling tientallen doden, onder wie ook minderjarigen. Ook zijn er veel gewonden, vaak met ernstige brandwonden. Het vuur ontstond vermoedelijk door een soort sterretjes die op champagneflessen zaten.
Slachtoffers van de brand komen uit meerdere landen. Volgens SRF worden naast buitenlanders ook gewonde Zwitsers elders in Europa behandeld. Voor die groep wordt gekeken of ze een ziekenhuisplek zo dicht mogelijk bij hun thuisland kunnen krijgen.
