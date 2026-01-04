Vliegverkeer Griekenland hervat na urenlange opschorting

ATHENE (ANP/RTR) - Het vliegverkeer in Griekenland lijkt zondagmiddag langzaam weer op gang te komen, na een urenlange opschorting van alle aankomende en vertrekkende vluchten op Griekse luchthavens. Er was sprake van uitval van radiofrequenties, wat de gebruikelijke communicatie in het luchtverkeer lamlegde.

Tientallen vluchten konden hierdoor niet doorgaan. Ook voor vliegverkeer vanuit Nederland had de situatie gevolgen. Op de website van Schiphol was te zien dat meerdere vluchten naar Athene waren geannuleerd.

"Om de een of andere reden vielen alle frequenties plotseling uit", vertelde Panagiotis Psarros, voorzitter van de Vereniging van Griekse Luchtverkeersleiders, aan de staatsomroep ERT. "We konden niet communiceren met vliegtuigen in de lucht."

Waarom de radiofrequentiesystemen precies uitvielen, kon hij niet zeggen. "We zijn niet geïnformeerd over de oorzaak van dit probleem", verklaarde Psarros. "Zeker is dat de apparatuur die we hebben praktisch antiek is. We hebben dit in het verleden al vaak aangekaart."