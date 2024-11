Tientallen huizen verwoest door natuurbrand Californië

CAMARILLO (ANP/AFP/RTR) - Door een natuurbrand in Californië zijn zeker 132 huizen verwoest en 88 andere gebouwen beschadigd, melden de autoriteiten van de Amerikaanse staat. Daarmee is de Mountain Fire een van de meest vernietigende branden in zuidelijk Californië in jaren, meldt The Los Angeles Times.

De Mountain Fire brak op woensdag uit nabij Camarillo, ongeveer 80 kilometer ten noordwesten van Los Angeles. Tegen vrijdag had de brand, aangewakkerd door krachtige wind, al ruim 8000 hectare verwoest. De sterke wind verhinderde aanvankelijk de inzet van blusvoertuigen.

Toen de wind vrijdag ging liggen, maakten de ongeveer 2500 ingezette brandweerlieden vorderingen in de strijd tegen de brand. Er zijn geen doden of ernstige gewonden gemeld.

Recordhoge temperaturen

Ongeveer 10.000 mensen moesten geëvacueerd worden, waarvan sommigen slechts enkele minuten kregen om bezittingen en huisdieren mee te nemen. Vrijdag konden bewoners van 3500 huizen terugkeren, maar voor 2000 woningen bleven evacuatiebevelen van kracht.

Klimaatwetenschappers stellen dat stijgende temperaturen natte winters hebben veroorzaakt, waardoor kleine bomen, struiken en heesters in het kustgebied van Californië floreerden. Recordhoge temperaturen deze zomer droogden de heuvels uit, waardoor ze vatbaar werden voor bosbranden.

3,3 miljoen hectare

De Verenigde Staten beleven een intens brandjaar, met tot nu toe 3,3 miljoen hectare die in rook is opgegaan. Het jaarlijkse gemiddelde van de afgelopen tien jaar was ongeveer 2,8 miljoen hectare. Volgens overheidsagentschap Cal Fire hebben bosbranden in Californië dit jaar al meer dan drie keer zoveel land verbrand als vorig jaar rond deze tijd.