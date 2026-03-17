Tientallen lichamen uit puin getroffen ziekenhuis Kabul gehaald

door anp
dinsdag, 17 maart 2026 om 9:20
KABUL (ANP/AFP) - Reddingswerkers zoeken in de Afghaanse hoofdstad Kabul naar lichamen en overlevenden in het puin van een ziekenhuis dat getroffen zou zijn door een Pakistaanse luchtaanval. Verslaggevers van persbureau AFP zagen dat zeker dertig lichamen zijn geborgen.
Bij de instelling, waar mensen met een drugsverslaving werden behandeld, verzamelden zich ook familieleden van patiënten. "We krijgen niet de juiste informatie", vertelde een omstander, wiens broer behandeld zou worden in het getroffen gebouw.
De Afghaanse autoriteiten spreken over zeker 408 doden en 265 gewonden, maar onduidelijk is hoe slachtoffers worden geteld. Gewonden en doden worden naar andere ziekenhuizen gebracht.
Pakistan en het Taliban-bewind in Afghanistan zijn verwikkeld in een gewapend conflict. Pakistan ontkent daarbij burgers aan te vallen en zegt precisieaanvallen uitgevoerd te hebben op militaire doelen. Volgens omwonenden bevindt het ziekenhuis zich op de plek waar vroeger een militaire installatie was.
