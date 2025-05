Tientallen mensen keren Schoof rug toe bij toespraak op Dam

AMSTERDAM (ANP) - Enkele tientallen mensen hebben premier Dick Schoof de rug toegekeerd toen hij zijn toespraak hield tijdens de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam. Ook toen PVV'er en Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma vlak daarna een krans legde draaiden zij zich om. Activist Frank van der Linde had hiertoe opgeroepen, omdat hij vindt dat de dodenherdenking niet gekaapt mag worden "door extreemrechts die medeplichtig is aan de genocide in Gaza".

In zijn oproep vroeg Van der Linde om naar de Dam te komen "en waardig de doden te herdenken én een duidelijk signaal te geven dat 'nooit meer' geen betekenisloze woorden mogen zijn". Volgens hem zouden Schoof en Bosma niet welkom mogen zijn bij de Nationale Herdenking.

Vorig jaar draaide Van der Linde zich met een aantal anderen om toen PVV'er en Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma een krans legde tijdens dodenherdenking.