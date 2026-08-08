Tientallen XR-activisten aangehouden na blokkade A12 in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - De politie heeft 45 actievoerders van Extinction Rebellion (XR) aangehouden na hun blokkade van de A12 in Den Haag zaterdagmiddag. Een man zit nog vast voor mishandeling van een agent, meldt de politie. De anderen zijn weer vrijgelaten.

Rond het middaguur gingen tientallen klimaatactivisten de snelweg op. Daardoor was de rijbaan de stad uit niet meer toegankelijk.

Volgens de gemeente Den Haag heeft de burgemeester om 12.15 uur het bevel tot ontruiming gegeven. Rond 14.00 uur zijn de betogers door de politie van de weg gehaald, waarna de weg weer open was voor verkeer.

De actie van XR was een reactie "op de aanhoudende Nederlandse droogte en de apocalyptische bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg", schreven ze in een verklaring. Ze willen een "directe en volledige stop" op het verbranden van fossiele brandstoffen en vragen de overheid met spoed om maatregelen.