Tijdelijke grenscontroles gaan van start

DEN HAAG (ANP) - Nederland voert vanaf maandag voor een periode van een half jaar grenscontroles in aan de grenzen met België en Duitsland. De Koninklijke Marechaussee zegt dat er op alle grenzen gecontroleerd kan worden, zowel op de weg als op het spoor. Het kabinet wil met de grenscontroles migratie en mensensmokkel tegengaan.

Nederland telt volgens de marechaussee meer dan 840 grensovergangen. Dat zijn de bekende snelwegen, maar bijvoorbeeld ook lokale wegen en bospaden. Waar de grenscontroles precies zullen zijn, is niet bekend. De marechaussee zegt "op basis van risicoanalyse en informatie" steekproefsgewijs de controles uit te voeren.

Asielminister Marjolein Faber zegt er alle vertrouwen in te hebben dat de grenscontroles zullen werken, en volgens haar is het zeker geen symbolische maatregel. Volgens marechausseevereniging Marver worden de grenscontroles uitgevoerd binnen de "helaas beperkte" capaciteit van de marechaussee. De organisatie verwacht dat de impact op het grensverkeer "minimaal" zal zijn. "Er komen geen slagbomen en de controles zullen nog steeds steekproefsgewijs worden uitgevoerd", zegt de organisatie. In het AD zei Marver eerder dat er "in het meest positieve geval" vijftig mensen beschikbaar zijn.

46 grensgemeenten uitten vorige week nog hun zorgen bij Faber over de grenscontroles. Ze zeiden de maatregelen onduidelijk te vinden en voorzagen "nodeloze overlast" voor inwoners en ondernemers door de controles. Faber heeft toegegeven dat ze grensgemeenten eerder had moeten betrekken bij haar plannen, en heeft beloofd de gemeenten alsnog te betrekken bij de evaluaties.