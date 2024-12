Oppositie Zuid-Korea beschuldigt regering van tweede staatsgreep

SEOUL (ANP) - De oppositie van Zuid-Korea beschuldigde de regeringspartij maandag van het organiseren van een "tweede staatsgreep" door zich vast te klampen aan de macht en te weigeren president Yoon Suk-yeol af te zetten om de noodtoestand die hij vorige week kortstondig uitriep.

"Hoe ze het ook proberen te rechtvaardigen, de essentie blijft onveranderd: dit is een onwettige, ongrondwettelijke daad van een tweede opstand en een tweede staatsgreep", zei fractievoorzitter Park Chan-dae van de Democratische Partij. Deze partij spoorde de regeringspartij eerder aan om "er onmiddellijk mee te stoppen".

De oppositie wil Yoon afzetten, maar beschikt in het parlement niet over de benodigde tweederdemeerderheid. Zaterdag vond een stemming plaats in het parlement, maar er waren niet genoeg parlementariërs aanwezig om het voorstel om de president af te zetten goed te keuren. Partijgenoten van de president liepen voor de stemming de zaal uit. Zuid-Koreanen gingen massaal de straat op om het vertrek van Yoon te eisen. Volgens schattingen van de politie demonstreerden bijna 150.000 mensen in de hoofdstad Seoul.