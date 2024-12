Tijdelijke grenscontroles van start op parkeerplaats in Eijsden

EIJSDEN (ANP) - In het Zuid-Limburgse Eijsden is onder grote belangstelling van Nederlandse en buitenlandse media een van de eerste grenscontroles gehouden die minister Marjolein Faber van Asiel en Migratie heeft ingesteld. Dat gebeurde op een parkeerplaats langs de A2, in de richting van Maastricht. Een verslaggever van het ANP zag dat er voornamelijk buitenlandse auto's van de weg werden gehaald door de Koninklijke Marechaussee.

De marechaussee rijdt met motoren over de wegen in de omgeving, en laat mensen vervolgens achter zich aan rijden voor een controle bij een mobiele controlepost.

Bij de meeste mensen was maandagochtend alles in orde, bij een enkeling duurde de controle langer. Inzittenden van een Franse auto moesten hun voertuig uit en werden door de marechaussees meegenomen naar een kantoortje in een vrachtwagen. Wat er aan de hand was, is niet bekend. Hun voertuig kon rekenen op grote interesse van cameraploegen.

Grote hoeveelheid cameraploegen

Naast Nederlandse media waren ook onder meer de Vlaamse omroep VRT en de Duitse zender ZDF aanwezig. Sommige inzittenden van auto's leken wat verrast door de grote hoeveelheid cameraploegen op de parkeerplaats.

Nederland telt meer dan 840 grensovergangen. De marechaussee controleert het komende half jaar extra op wegen vanuit Duitsland en België, maar ook in internationale treinen en op vliegvelden. Het kabinet wil met de maatregel migratie en mensensmokkel tegengaan.