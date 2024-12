Turkse bouwaandelen omhoog door hoop op rol bij wederopbouw Syrië

ISTANBUL (ANP/BLOOMBERG) - De aandelen van Turkse cement- en staalproducenten gingen flink omhoog op de aandelenbeurs in Istanbul. Beleggers speculeerden dat de bedrijven een belangrijke rol gaan spelen bij de wederopbouw in Syrië, na de val van het regime van president Bashar al Assad.

Onder meer cementbedrijf Oyak Cimento, eigendom van het Turkse militaire pensioenfonds, ging bijna 10 procent omhoog in de vroege handel. Een andere cementfabrikant, Cimsa, klom ruim 9 procent. Andere staal- en cementmakers wonnen ook flink.

"Onze industrie kan zich efficiënt aanpassen aan de nieuwe situatie ter plaatse", zei Fatih Yucelik, hoofd van de Turkse brancheorganisatie voor de cementindustrie. De aangesloten bedrijven zijn in staat om bij te dragen aan de wederopbouw in Syrië zodra de rust daar is wedergekeerd, voegde hij toe.

De omvang van de schade aan Syrische steden en industrieën sinds het uitbreken van de burgeroorlog in 2011 kan oplopen tot 11,4 miljard dollar, volgens een studie van de Wereldbank uit 2022. Meer dan twee derde van dat bedrag wordt toegeschreven aan fysieke infrastructuur, zoals wegen, bruggen en gebouwen.