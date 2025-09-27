Timmermans haalt uit naar Wilders: is te weinig tegengesproken

ROTTERDAM (ANP) - GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans heeft tijdens het verkiezingscongres opnieuw hard uitgehaald naar PVV-leider Geert Wilders. Hij vergeleek hem met "die dronken oom" die op feestjes dingen zegt die niet kunnen, maar die iedereen maar laat praten. "Maar dit is geen dronken oom, het is de leider van de grootste fractie in de Tweede Kamer", zei Timmermans. En die is de afgelopen jaren "te weinig tegengesproken", vindt hij.

Het gebrek aan weerwoord heeft Wilders in staat gesteld te groeien, zei Timmermans. De PVV won twee jaar geleden de verkiezingen en nam voor het eerst actief deel aan het kabinet, tot de partij er dit voorjaar plotseling uitstapte.

De "rechtse retoriek" van onder meer de PVV maakt volgens Timmermans veel mensen bang dat zij door hun afkomst of religie "tweederangsburgers" worden. "Dat laten wij niet gebeuren", zei hij. Hij wees er ook op dat mensen met een migratieachtergrond met dezelfde problemen kampen als andere Nederlanders. "Mensen met dezelfde uitdagingen moeten niet tegen elkaar worden opgezet."

Verkiezingsbeloftes PVV

Sinds Wilders twee jaar geleden de verkiezingen won, is van de meeste van zijn verkiezingsbeloftes weinig terechtgekomen. Toch gaat de PVV in de peilingen nog altijd aan kop. Dat komt, zei Timmermans, doordat populisten als Wilders "de hemel" beloven en dan anderen de schuld geven als zij het niet kunnen waarmaken.

GroenLinks-PvdA is "het enige alternatief" voor mensen die willen dat Nederland een andere richting inslaat, hield Timmermans zijn achterban voor. Hij herhaalde nog eens dat de partij staat voor de "sociale meerderheid" van mensen die wel iets voor elkaar over hebben.

CDA

Nummer drie op de kandidatenlijst Jesse Klaver had even daarvoor in een toespraak de aanval geopend op het CDA, dat in de peilingen nagenoeg gelijk opgaat met GroenLinks-PvdA. "Het CDA gaat door waar de VVD ophoudt", zei hij. De partij van Henri Bontenbal staat volgens Klaver voor bezuinigingen, hogere huren en duurdere boodschappen.