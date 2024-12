Tinder noemt beschuldiging van schenden privacy onjuist

AMSTERDAM (ANP) - Datingapp Tinder is het niet eens met de beschuldiging van burgerrechtenorganisatie Take Back Your Privacy. Die vindt dat de app de privacy van gebruikers schendt en spant daarom een rechtszaak aan. Die beschuldigingen "zijn onjuist en geven een verkeerd beeld van hoe wij werken", zegt Match Group, het moederbedrijf van Tinder.

Take Back Your Privacy zegt dat Tinder gevoelige informatie over gebruikers deelt met adverteerders. Ook zou Tinder hebben meegekeken in de privégesprekken die mensen via de app voerden. Volgens de datingapp klopt dat niet. "We delen alleen beperkte informatie met externe partijen die ons helpen om het platform te laten werken."

Take Back Your Privacy wil dat gedupeerde gebruikers een schadevergoeding krijgen. De hoogte daarvan is niet bekendgemaakt. Ook wil de stichting dat Tinder stopt met het delen van de gegevens en dat de al verzamelde informatie wordt vernietigd. Bij datalekken kunnen gegevens in verkeerde handen belanden en dat kan gevaarlijk zijn, zegt voorzitter Friederike van der Jagt in een verklaring.

Tinder zegt dat privacy belangrijk is. "Ons bedrijf draait op abonnementen, en dat kan alleen als gebruikers ons vertrouwen", stelt het bedrijf achter de app. Naar eigen zeggen verdient Tinder meer geld aan die abonnementen en betaalde functies dan aan advertenties.