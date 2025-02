Toch geen langere reserveringstermijn dossiers oorlogsarchief

DEN HAAG (ANP) - Dossiers uit het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) kunnen toch niet langer van tevoren worden aangevraagd. Vorige maand meldde het Nationaal Archief (NA), dat het beladen oorlogsarchief beheert, dat de reserveringstermijn mogelijk zou worden uitgebreid. Maar dat gaat niet gebeuren, omdat het "te ingewikkeld is en het niet de oplossing is voor het capaciteitsprobleem", aldus een woordvoerder van het NA.

Onderzoekers en nabestaanden kunnen nu 45 werkdagen voor hun bezoek een plek in de studiezaal van het archief reserveren, maar alle plekken zitten voortdurend vol sinds 2 januari, de dag waarop de namenlijst met mensen die voorkomen in het CABR werd gepubliceerd.

Het NA onderzocht of het belangstellenden meer perspectief kon bieden door mensen 90 dagen van tevoren een plekje te kunnen laten reserveren, maar dat plan is voor nu van de baan. "De digitalisering gaat gewoon door en dossiers die nog niet gescand zijn moeten de komende periode naar de scanstraat in Nijmegen, om het archief uiteindelijk volledig te digitaliseren. Als mensen drie maanden van tevoren een dossier kunnen aanvragen wordt het ingewikkelder om het scanproces en het reserveringsproces op elkaar aan te laten sluiten. En we willen voorkomen dat mensen in de studiezaal komen, maar het opgevraagde dossier per ongeluk in Nijmegen is", aldus de woordvoerder. "Bovendien zit het ook met een langere reserveringstermijn gelijk vol, dat maakt dit geen oplossing."