Panama trekt zich terug uit handelsprogramma China

PANAMA-STAD (ANP/AFP/RTR) - Panama trekt zich formeel terug uit een Chinees project om handel te stimuleren, dat internationaal bekendstaat als het Belt and Road Initiative. Dat maakte de Panamese president José Raúl Mulino bekend nadat zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump had geklaagd dat China feitelijk de controle heeft over het belangrijke Panamakanaal.

Panama heeft China laten weten dat de deelname aan het project niet wordt verlengd, zei Mulino tegen de pers. Hij verklaarde ook dat de VS ten onrechte hebben geclaimd dat Amerikaanse overheidsschepen voortaan niet meer hoeven te betalen voor het gebruik van het kanaal. Mulino stelde geen diplomatieke betrekkingen te willen die draaien om "leugens en onwaarheden".

Controle over het door de VS aangelegde kanaal is voor Trump een gevoelig punt. Hij sprak er tijdens zijn inauguratietoespraak al uitgebreid over. Trump verklaarde dat het dom was om het kanaal aan Panama over te dragen en claimde dat China het kanaal nu runt. "En we hebben het niet aan China gegeven. We hebben het aan Panama gegeven. En we gaan het terugnemen."