Toestand Paus kritiek

De gezondheid van paus Franciscus is volgens het Vaticaan achteruitgegaan en zijn toestand wordt 'kritiek' genoemd. Die term gebruikte het Vaticaan niet eerder. Zaterdagochtend had hij "een langdurige astma-achtige ademhalingscrisis". Hij heeft ook een bloedtransfusie ondergaan als gevolg van een te laag aantal bloedplaatjes.

In de ochtend werd summier gemeld dat hij goed had gerust. De 88-jarige paus werd 14 februari opgenomen in het Gemelli-ziekenhuis in Rome als gevolg van klachten van bronchitis, maar hij wordt inmiddels behandeld voor een dubbele longontsteking.

Uit bloedonderzoek is vandaag bovendien gebleken dat de paus lijdt aan trombocytopenie, wat betekent dat er te weinig bloedplaatjes in het bloed zijn. Voor deze bloedarmoede krijgt de paus bloedtransfusies.

'De Heilige Vader bracht de hele dag door in een leunstoel', meldt het Vaticaan ook, maar 'hij had meer pijn dan gisteren'. De prognose is 'onzeker', eindigt de mededeling, wat negatiever is dan het Vaticaan tot nu toe ooit communiceerde over de gezondheid van de paus.

Volgens Vaticaanse bronnen eet de paus wel zelfstandig en is hij wakker en bij bewustzijn.