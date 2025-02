Toestand paus Franciscus slechter volgens Vaticaan

VATICAANSTAD (ANP/AFP/RTR) - De gezondheid van paus Franciscus is volgens het Vaticaan achteruitgegaan. Zaterdagochtend had hij "een langdurige astma-achtige ademhalingscrisis". Hij heeft ook een bloedtransfusie ondergaan als gevolg van een te laag aantal bloedplaatjes.

In de ochtend werd summier gemeld dat hij goed had gerust. De 88-jarige paus werd 14 februari opgenomen in het Gemelli-ziekenhuis in Rome als gevolg van klachten van bronchitis, maar hij wordt inmiddels behandeld voor een dubbele longontsteking.

.