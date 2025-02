Schilder stoot met kogel over magische 20 meter naar zesde titel

APELDOORN (ANP) - Jessica Schilder heeft voor het zesde jaar op rij de Nederlandse titel indoor bij het kogelstoten veroverd. De tweevoudig Europees kampioene kwam in Omnisport Apeldoorn twee keer over de magische 20 meter.

Met haar verste stoot van 20,19 verstevigde ze haar vierde plek op de wereldranglijst van dit jaar. Ze bleef maar net iets onder haar Nederlands record van 20,31.

Schilder start over twee weken op de EK indoor in Apeldoorn als favoriete voor eremetaal. Ze wilde daar na de finale op de NK nog niet te veel op zinspelen. "Ik hoop ver te stoten voor het Nederlandse publiek", zei ze. "Ik kwam vandaag wat moeizaam op gang en voelde me niet topfit. Waarschijnlijk omdat ik net terug ben uit het buitenland. Hopelijk ben ik over twee weken wel 100 procent."