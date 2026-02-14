Bondscoach Ritsma kiest op ploegenachtervolging voor Van de Bunt

MILAAN (ANP) - Schaatser Stijn van de Bunt doet zondag op de Olympische Spelen mee aan de ploegenachtervolging. Bondscoach Rintje Ritsma geeft hem in de kwartfinale de voorkeur boven Jorrit Bergsma, die vrijdag een bronzen medaille behaalde op de 10.000 meter. Chris Huizinga en Marcel Bosker zijn de andere twee Oranje-rijders, meldt sportkoepel NOC*NSF.

Bij de vrouwen, die zaterdag hun kwartfinale afwerken, bestaat het team zoals verwacht uit Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong. Bente Kerkhoff en Merel Conijn zijn reserve, net als Bergsma bij de mannen.

"Het format op de Olympische Spelen is anders dan bij de wereldbekerwedstrijden en op een WK. We gaan voor een medaille en hebben daarom een plan gemaakt dat gebaseerd is op drie races. De eerste prioriteit is om de halve finales te halen. Daarvoor moeten we een zeer snelle rit rijden en dus met zoveel mogelijk 'frisse benen' aan de start staan", aldus Ritsma in een persbericht van NOC*NSF.

Samenstelling

"Chris en Marcel zijn fris en hebben veel ervaring met de ploegenachtervolging. Als derde rijder heb ik nu gekozen voor Stijn. De intentie is dat we dinsdag ook Jorrit gaan inzetten. Als we een medaille willen winnen, hebben we hoogstwaarschijnlijk alle vier de mannen nodig. We zijn dit traject met z'n allen ingegaan en maken het ook met z'n allen af."

Dinsdag staan, bij zowel de mannen als vrouwen, de halve finales en finale op het programma. Vier jaar geleden stelde Nederland bij de Olympische Spelen van Beijing teleur op de ploegenachtervolging. De vrouwen behaalden brons en de mannen eindigden naast het podium. Nederland stond toen onder leiding van bondscoach Jan Coopmans. Ritsma volgde hem in oktober 2022 op.