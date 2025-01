Tom Waes test negatief op drugs na verkeersongeluk

ANTWERPEN (ANP/BELGA) - Het bloed van de Belgische acteur en presentator Tom Waes is negatief getest op drugs. De test volgde op het verkeersongeval waarbij Waes in november in de Kennedytunnel in Antwerpen betrokken raakte.

Eerder had Waes al bekendgemaakt dat hij de avond van het ongeluk te veel had gedronken. In een verklaring aan Belgische media betuigde hij ook zijn spijt.

Op 29 november botste Waes, bekend van onder meer de programma's Undercover en Reizen Waes, op een pijlwagen die in de tunnel stond. Waes moest uit zijn auto worden geknipt en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Begin december mocht hij het ziekenhuis verlaten. De Vlaamse omroep VRT heeft alle programma's met de presentator opgeschort.