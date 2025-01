Gecrashte skiër Sarrazin heeft intensive care verlaten

ROME (ANP/DPA) - De vorige week zwaar gecrashte Franse skiër Cyprien Sarrazin heeft de intensive care verlaten. Zijn toestand is stabiel, staat in een verklaring van de Franse skibond. De 30-jarige Sarrazin vliegt naar verwachting vrijdag terug naar eigen land om zijn behandeling te vervolgen in een ziekenhuis in Lyon.

"Een lange periode van herstel is nu begonnen. De duur hiervan is nog onbekend", staat in de verklaring van de Franse skibond.

Sarrazin crashte vorige week vrijdag tijdens een training voor de wereldbekerafdaling in het Italiaanse Bormio. De skiër werd per vliegtuig afgevoerd naar de intensive care van een Italiaans ziekenhuis. Daar onderging hij diezelfde avond met succes een ingreep aan de binnenkant van zijn schedel. Zaterdag werd hij wakker uit een coma.