Tombe van Egyptische farao Amenhotep III open voor publiek

Een van de beroemdste tombes van een farao is in Egypte geopend voor het publiek. De begraafplaats van Amenhotep III is de afgelopen jaren met steun van UNESCO en Japan opgeknapt. De farao stierf in 1349 voor Christus.

De tombe is sinds de ontdekking in 1799 geleidelijk opgegraven, leeggeroofd en ernstig beschadigd. De inhoud kwam volgens onderzoekers van de Japanse Waseda University terecht in het Louvre in Parijs, het Metropolitan Museum in New York en Highclere Castle in Engeland, dat het decor is van de televisieserie Downton Abbey. De verwaarloosde tombe zelf stond op instorten.

Het graf bevindt zich in de beroemde Vallei der Koningen, bij Luxor. Volgens de UNESCO-missie van Japan is de tombe "gedecoreerd met muurschilderingen die tot de meest verfijnde horen die zijn overgebleven in de tombes van de 18de dynastie".

Niet ver van zijn tombe staan bij zijn graftempel de Kolossen van Memnon, twee enorme stenen beelden. Zijn mummie en sarcofaag zijn te zien in Caïro.