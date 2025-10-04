ECONOMIE
Na protesten Marokko solidariteitsdemo bij consulaat in Amsterdam

Samenleving
door anp
zaterdag, 04 oktober 2025 om 14:52
AMSTERDAM (ANP) - Na dagen van massaprotesten in Marokko was er zaterdagmiddag een kleine demonstratie bij het Marokkaanse consulaat bij het Vondelpark in Amsterdam. Het was een solidariteitsactie, die ook in andere Europese steden werd gehouden.
In Amsterdam trok de solidariteitsactie dertig sympathisanten. Ze droegen borden met teksten als 'Solidariteit met GenZ212', 'Freedom, dignity, social justice', 'Stop politiegeweld tegen GenZ212' en vergelijkbare borden met Arabische teksten.
Al dagenlang is het onrustig in Marokko. Een groep die zich GenZ212 noemt, organiseert via internet demonstraties voor hervormingen in de gezondheidszorg en het onderwijs.
In sommige steden hebben de demonstraties tot geweld en vandalisme geleid.
