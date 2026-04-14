9 huisdieren dood gevonden in Bergentheim, mogelijk vergiftigd

BERGENTHEIM (ANP) - De politie doet in het Overijsselse Bergentheim onderzoek naar de dood van meerdere huisdieren. Het gaat om zeven katten en twee honden. Het vermoeden bestaat dat de dieren mogelijk door gif om het leven zijn gekomen.

Volgens een woordvoerder van de politie kwamen de meeste meldingen de afgelopen dagen binnen. Meerdere eigenaren van huisdieren hebben inmiddels aangifte gedaan. Een gevonden hamburger die was aangevreten wordt ook meegenomen in het onderzoek, aldus de woordvoerder.