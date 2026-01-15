ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Topfiguur Hamas gedood bij Israëlische luchtaanval in Gaza

Samenleving
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 19:34
anp150126204 1
DEIR AL-BALAH (ANP/RTR) - Door twee Israëlische luchtaanvallen op de stad Deir al-Balah in Gaza zijn volgens gezondheidsfunctionarissen zeven mensen omgekomen. Onder de doden is een hooggeplaatst lid van de gewapende tak van Hamas, meldt een bron binnen de militante beweging.
Het zou gaan om de lokale commandant Mohammed Al-Holy. Volgens gezondheidsfunctionarissen was een van de zes andere doden een 16-jarige jongen.
Sinds in oktober een fragiel staakt-het-vuren van kracht werd, zijn meer dan vierhonderd Palestijnen en drie Israëlische soldaten omgekomen.
De aanvallen komen een dag nadat de Amerikaanse gezant Steve Witkoff het begin van de tweede fase van het bestand aankondigde, en sprak van een "overgang van een staakt-het-vuren naar demilitarisering, technocratisch bestuur en wederopbouw". Hamas zei donderdag bereid te zijn de macht in Gaza over te dragen aan het Palestijnse comité dat de Gazastrook tijdelijk moet besturen.
loading

POPULAIR NIEUWS

21bb72837daf339052d129e1ef73cadc

Waarom zit er vaak een rode of gele stip op autobanden?

shutterstock 2503435317

7 tekenen dat je veel te aardig bent

generated-image (1)

"Het Amerikaanse imperium stort momenteel voor onze ogen in elkaar."

anp 89683496

Deze vijf dingen moet je echt niet in de badkamer bewaren (maar dat doe je waarschijnlijk wel)

anp150126087 1

Rusland maakt zich 'ernstige zorgen' over Europese troepen in Groenland

157554676_m

Booking‑app blijkt goudmijn voor oplichters

Loading