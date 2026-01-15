Topfiguur Hamas gedood bij Israëlische luchtaanval in Gaza

DEIR AL-BALAH (ANP/RTR) - Door twee Israëlische luchtaanvallen op de stad Deir al-Balah in Gaza zijn volgens gezondheidsfunctionarissen zeven mensen omgekomen. Onder de doden is een hooggeplaatst lid van de gewapende tak van Hamas, meldt een bron binnen de militante beweging.

Het zou gaan om de lokale commandant Mohammed Al-Holy. Volgens gezondheidsfunctionarissen was een van de zes andere doden een 16-jarige jongen.

Sinds in oktober een fragiel staakt-het-vuren van kracht werd, zijn meer dan vierhonderd Palestijnen en drie Israëlische soldaten omgekomen.

De aanvallen komen een dag nadat de Amerikaanse gezant Steve Witkoff het begin van de tweede fase van het bestand aankondigde, en sprak van een "overgang van een staakt-het-vuren naar demilitarisering, technocratisch bestuur en wederopbouw". Hamas zei donderdag bereid te zijn de macht in Gaza over te dragen aan het Palestijnse comité dat de Gazastrook tijdelijk moet besturen.