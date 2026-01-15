Dijksma: omwonenden explosie opgevangen voor zolang als nodig is

UTRECHT (ANP) - Voor inwoners van Utrecht die niet terug naar huis kunnen door de grote explosie en brand in het centrum, heeft de gemeente opvang geregeld "voor zolang als dat nodig is". Burgemeester Sharon Dijksma zei donderdagavond tegen RTV Utrecht dat momenteel aan tientallen mensen onderdak wordt geboden in hotel Karel V.

De mensen die Dijksma daar heeft gesproken, waren volgens haar heel erg geschrokken en verdrietig, maar ook gelaten. "Ze zijn vooral in afwachting van nadere informatie. Hoe staat mijn huis ervoor, kan ik terug, hoe groot is de schade?" Het incident heeft diepe indruk gemaakt, aldus de burgemeester.

Door de explosie en daaropvolgende brand raakten zeker vier mensen gewond. De gemeente meldt dat er nog veel onduidelijk is. Zo is niet bekend wat de oorzaak is van de explosie.