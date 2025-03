Topman NS vraagt om 'coulance' overheid rond boetes door HSL

AMERSFOORT (ANP) - NS-topman Wouter Koolmees vraagt om "coulance" van de overheid wat betreft boetes voor het te laat komen en uitvallen van treinen. Het spoorbedrijf voldeed vorig jaar niet aan alle stiptheidseisen van de overheid. Maar volgens Koolmees komt dit vooral door de prestaties van de hogesnelheidslijn (HSL).

Een belangrijke zogenoemde bodemwaarde voor het op tijd komen van alle treinreizen werd nipt wel gehaald, maar er zijn ook zogenoemde streefwaardes en daar voldeed de NS in 2024 niet aan. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan daarom een boete opleggen.

Volgens Koolmees wordt er nog met het ministerie gepraat over deze kwestie. Door constructiefouten in spoorviaducten had de HSL veel last van opgelegde snelheidsbeperkingen, stipt hij aan. Hij vindt dat de overheid bij een besluit rekening moet houden met deze problemen, die volgens hem ook doorwerkten in de andere cijfers. "Daar kunnen wij als NS niks aan doen."