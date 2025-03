Waarom rijden al die reuzen van Nederlanders in van die kleine autootjes? En andere rare dingen die we doen

De Nigeriaanse Somi Lynda woont nu acht jaar in Amsterdam en verbaast zich dagelijks over alle gekke eigenschappen van Nederlanders en Amsterdammers. Ze maakt er tiktok-filmpjes mee en langere video's op Youtube. Somi kan goed kijken en heel grappig over ons vertellen.

Zo vertelt ze over hoe de fietscultuur een enorme indruk op haar maakte. ''Mensen fietsen hier zonder handen, zonder helm, zelfs soms met kinderen achterop'', vertelt ze aan AT5. Het Amsterdamse verkeer is een belangrijk thema in haar online filmpjes. Zo kijkt ze wel vier keer links en rechts als ze de Prinsengracht oversteekt. ''Je weet het nooit hier, er komt altijd wel iets aan.''

In een van haar populairste filmpjes op Instagram heeft Somi het over het fileparkeren langs de gracht. ''Amsterdammers zijn ongelofelijk dapper'', vertelt ze. ''Ik zou dit nooit van mijn leven durven''. Daarnaast is het feit dat zo weinig huizen in Amsterdam gordijnen hebben voor Somi een groot raadsel. ''Dit snap ik echt niet, je kunt zonder gordijnen het hele huis in kijken'', vertelt ze ons hoofdschuddend. ''Dat is dan wel weer vrij Nederlands van mij, ik vind het heerlijk om door ramen naar binnen te gluren.''

Tegen AT5 vertelt ze dat ze best al een Nederlander is: ''Ik fiets graag, ik klaag veel, stuur een heleboel tikkies en roep ook wel eens 'pannenkoek!' naar een toerist als die over het fietspad loopt''.

Volg haar op Tiktok, Instagram of Youtube en leer over jezelf als Nederlander!