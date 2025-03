Vertrek VS uit WHO volgens Agema riskant voor aanpak pandemie

DEN HAAG (ANP) - Het voorgenomen vertrek van de Verenigde Staten uit de Wereldgezondheidsorganisatie WHO kan gevolgen hebben voor de internationale paraatheid bij een nieuwe pandemie. Dat schrijft gezondheidsminister Fleur Agema in antwoord op Kamervragen.

De gevolgen van de Amerikaanse aftocht zijn nog niet helemaal duidelijk, zegt ze, maar "het vertrek van een belangrijke speler zoals de VS kan leiden tot een meer gefragmenteerde aanpak van uitbraken van infectieziekten en pandemieën".

De bewindsvrouw noemt de WHO een belangrijke bron van technische assistentie en financiële steun voor landen die te maken hebben met gezondheidscrises. "De WHO zal mogelijk minder effectief kunnen reageren op uitbraken van infectieziekten en/of pandemieën." Er kunnen gevolgen ontstaan voor de levering van vaccins, medicatie en medische apparatuur tijdens een pandemie.

De VS zijn nu goed voor circa 20 procent van het totale WHO-budget, dus dreigen er "serieuze financiële uitdagingen". Het vertrek van Amerikaans personeel bij de WHO kan verder leiden tot een verlies aan expertise. Specifiek voor Nederland dreigt afname in directe samenwerking met de VS, aldus Agema, vooral op het gebied van onderzoek en het delen van medische kennis en technologieën.