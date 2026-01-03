Topmilitair VS: 150 vliegtuigen ingezet bij operatie

PALM BEACH (ANP) - De Verenigde Staten hebben meer dan 150 vliegtuigen ingezet bij de militaire operatie tegen Venezuela. Dat meldt de Amerikaanse legerleider John Dan Caine op een gezamenlijke persconferentie met president Donald Trump. Het gaat volgens de generaal onder meer om gevechtsvliegtuigen, bommenwerpers en verkenningstoestellen.

De toestellen schakelden volgens Caine de Venezolaanse luchtverdediging uit. Helikopters konden daardoor naar Venezuela vliegen, waar de Venezolaanse leider Nicolás Maduro is opgepakt. "Maduro en zijn vrouw, die allebei worden vervolgd, gaven zich over. Ze zijn in hechtenis genomen door het ministerie van Justitie, dat is ondersteund door onze geweldige Amerikaanse strijdkrachten."

Er vielen volgens de generaal geen doden aan Amerikaanse zijde. Wel zijn helikopters onder vuur genomen. "Een van onze toestellen werd geraakt, maar bleef vliegklaar."