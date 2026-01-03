Trump verklaart dat Monroe-doctrine in Latijns-Amerika terug is

MAR-A-LAGO (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump verklaart dat de Monroe-doctrine terug is. Die term stamt uit het begin van de negentiende eeuw, toen president James Monroe de basis legde voor Amerikaanse dominantie in Latijns-Amerika.

"We zijn Monroe lang vergeten, maar dat zullen we niet meer doen", zei Trump tijdens een persconferentie over de Amerikaanse operatie in Venezuela. "De Amerikaanse dominantie zal nooit meer in twijfel worden getrokken."

James Monroe verklaarde in 1823 dat de Verenigde Staten zich verzetten tegen alle Europese bemoeienis op het westelijk halfrond. Het idee was defensief, maar is later juist symbool komen te staan voor de Amerikaanse bemoeienis bij de binnenlandse politiek in Midden- en Zuid-Amerikaanse landen. Ook in de vorige eeuw hebben de Amerikanen meerdere keren staatsgrepen gesteund in Latijns-Amerika.