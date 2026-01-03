ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump verklaart dat Monroe-doctrine in Latijns-Amerika terug is

Samenleving
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 18:18
anp030126174 1
MAR-A-LAGO (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump verklaart dat de Monroe-doctrine terug is. Die term stamt uit het begin van de negentiende eeuw, toen president James Monroe de basis legde voor Amerikaanse dominantie in Latijns-Amerika.
"We zijn Monroe lang vergeten, maar dat zullen we niet meer doen", zei Trump tijdens een persconferentie over de Amerikaanse operatie in Venezuela. "De Amerikaanse dominantie zal nooit meer in twijfel worden getrokken."
James Monroe verklaarde in 1823 dat de Verenigde Staten zich verzetten tegen alle Europese bemoeienis op het westelijk halfrond. Het idee was defensief, maar is later juist symbool komen te staan voor de Amerikaanse bemoeienis bij de binnenlandse politiek in Midden- en Zuid-Amerikaanse landen. Ook in de vorige eeuw hebben de Amerikanen meerdere keren staatsgrepen gesteund in Latijns-Amerika.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-545973214

Zo rijk is schaatskoningin Jutta Leerdam

anp 487442358

Heb je oliebollen over? Dit kun je ermee doen

Scherm­afbeelding 2026-01-03 om 00.46.07

X en Grok: hoe Musk’s AI vrouwen ongevraagd uitkleedt

3f4efb736a1890bcd40f871624e7c534f5fa516c273f8999172d9e09878df3c8_w1968_q70

Mijn oom, de moordenaar

schermafbeelding 2024 05 20 om 144807

Van glad tot ruig: 100 jaar mannenkapsels in 1 minuut

anp020126139 1

Eigenaar Zwitserse bar het ligt niet aan mij: meerdere controles, voldoet aan de normen

Loading