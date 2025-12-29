ECONOMIE
Weer vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Ysselsteyn

Samenleving
door anp
maandag, 29 december 2025 om 9:12
anp291225052 1
YSSELSTEYN (ANP) - Het vogelgriepvirus blijft om zich heen grijpen in het Limburgse Ysselsteyn. De laatste besmettingen zijn vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf met 153.000 dieren. Om verdere verspreiding te voorkomen, worden alle kuikens gedood in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
In hetzelfde dorp in de gemeente Venray werden op 21 en 26 december ook besmettingen met vogelgriep geconstateerd bij pluimveebedrijven. Ook in het nabijgelegen plaatsje Veulen en in Deurne zijn bedrijven getroffen.
Venray heeft een van de grootste concentraties pluimveebedrijven van het land. De overheid neemt steeds maatregelen, zoals vervoersverboden voor bedrijven in de directe omgeving en een landelijke ophokplicht, maar het zeer besmettelijke vogelgriepvirus blijkt moeilijk te bedwingen.
