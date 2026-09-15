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Topvrouw ProRail: weinig camerabeelden van sabotageacties

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 1:40
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HILVERSUM (ANP) - Van de sabotageacties op het spoor dinsdagochtend zijn weinig camerabeelden. Dat heeft topvrouw Mirjam van Velthuizen van ProRail in Nieuwsuur gezegd. Of op die beelden daders te zien zijn, is haar niet duidelijk. Ze weet ook niet wie achter de sabotageacties zit, waardoor het treinverkeer in een groot deel van Nederland op Prinsjesdag werd verstoord.
Van Velthuizen geeft aan dat de beelden zijn overgedragen aan de politie. "Er zijn wel wat camerabeelden, maar op de plekken waar het gebeurd is helaas weinig", aldus de topvrouw in Nieuwsuur.
Volgens Van Velthuizen wordt met extra camera's en extra surveillance het spoor de komende tijd beter in de gaten gehouden. Maar ze gaf ook aan dat het lastig is om heel het spoor in de gaten te houden.
In totaal werden ruim 35 storingen gemeld doordat buizen en kabels op het spoor waren gelegd.
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