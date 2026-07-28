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Tot 30 mensen onbereikbaar na explosie in Japans winkelcentrum

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 15:19
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KUMAMOTO (ANP) - Na een explosie in een winkelcentrum in de Japanse zuidelijke regio Kumamoto zijn mogelijk nog twintig tot dertig mensen in het gebouw aanwezig. Volgens de Japanse staatsomroep NHK zijn zij onbereikbaar. Eerder op dinsdag vond er een zware aardbeving plaats in het gebied.
Volgens Japanse media is de tweede verdieping van het gebouw een uur na de aardbeving ingestort. Op beelden is veel schade te zien. Hulpdiensten lieten eerder weten ervan uit te gaan dat er doden zijn gevallen. Volgens de eigenaar van het Aeon-winkelcentrum vond de explosie plaats nadat medewerkers en klanten waren geëvacueerd uit het gebouw.
De aardbeving had een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal. Dat is het hoogst mogelijke. Bij deze sterkte kunnen mensen moeite hebben met blijven staan en kunnen gebouwen instorten.
De totale schade wordt nog in kaart gebracht. Volgens premier Sanae Takaichi zijn er meerdere gebouwen ingestort en zijn er branden ontstaan. Ook is er schade aan wegen en bruggen.
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