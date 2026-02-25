Tourette-stichting lanceert campagne rond BAFTA-film I Swear

HAARLEM (ANP) - De Stichting Gilles de la Tourette, die zich in Nederland inzet om de aandoening meer bekendheid te geven, lanceert eind maart een campagne rond de Nederlandse release van de Britse tragikomedie I Swear. De film, een van de winnaars bij de BAFTA's, gaat over het leven van Tourette-activist John Davidson. Davidson was zondag aanwezig bij de BAFTA-ceremonie en veroorzaakte opschudding toen hij door zijn vocale tics het n-woord riep.

Distributeur Imagine brengt I Swear op 26 maart uit in de Nederlandse bioscopen. De film draaide eerder op het International Film Festival Rotterdam, waar de komedie de Publieksprijs in de wacht sleepte.

"De film is een goede manier om het publiek meer te vertellen over Gilles de la Tourette", zegt woordvoerder Hedy Uijting. Op alle posters, flyers en andere communicatie rond de film komt een QR-code te staan die verwijst naar de website van de stichting. Hierop zal eind maart meer informatie over de aandoening te vinden zijn, die ook verwijst naar de film.

'Gezien worden'

Mensen met Tourette hebben last van motorische en vocale tics. Slechts 10 procent heeft last van de vocale tics die aanzetten tot vloeken of schelden, zoals het personage in de film. "Wat I Swear heel goed weergeeft, is dat achter elke tic een mens zit", legt Uijting uit. "Een mens die erbij wil horen en gezien wil worden."

Naar schatting heeft één op de honderd Nederlanders Tourette, zegt de stichting. "Veel mensen komen er ook pas later in hun leven achter, omdat hun Tourette-beeld niet voldoet aan het plaatje dat zij zelf, maar vaak ook specialisten hebben van de aandoening. Veel mensen met Tourette kunnen hun tics tijdelijk onderdrukken. En als zij bijvoorbeeld ongecontroleerd hun keel schrapen of grommen, kun je zeggen dat dat door verkoudheid komt."