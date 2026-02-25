Democraten hameren op koopkracht in reactie op State of the Union

WILLIAMSBURG (ANP) - Volgens de Democratische Abigail Spanberger zat de State of the Union van president Donald Trump dinsdagavond vol met leugens. De gouverneur van Virginia benadrukte in de reactie namens haar partij dat de president het leven van de Amerikaanse burger niet beter maakt en hamerde daarbij vooral op de koopkracht.

"Ik stel jullie de vraag: maakt de president jullie leven betaalbaarder?", zei Spanberger. "We weten allemaal dat het antwoord nee is." Volgens haar maakt het beleid van de Republikeinse president het leven van Amerikanen alleen maar duurder.

Volgens peilingen van Amerikaanse media vinden kiezers de economie en de betaalbaarheid van dagelijkse middelen belangrijk en zijn ze niet tevreden over het beleid van de huidige regering. De verwachting is dat die thema's een grote rol spelen bij de tussentijdse verkiezingen in november.

ICE

Spanberger sprak ook over de grootschalige operaties van immigratiedienst ICE in Amerikaanse steden. Duizenden migranten werden daarbij opgepakt om uitgezet te worden. Veel van Trumps kiezers waren aanvankelijk enthousiast over de aanpak van migranten, maar peilingen van CNN en The New York Times wijzen uit dat ook veel Republikeinen vinden dat de dienst te ver is gegaan in het optreden in met name Minnesota.

In die staat werden twee mensen doodgeschoten door leden van ICE: Renee Good en Alex Pretti. Trump sprak niet over hen in de State of the Union.

Het is traditie in de Verenigde Staten dat de oppositiepartij iemand kiest die een toespraak houdt als reactie op de jaarlijkse State of the Union. Spanberger sprak voor een zaal met partijgenoten in Williamsburg. Tientallen Democraten hebben de State of the Union van Trump in het parlement geboycot.