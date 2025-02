Tramverkeer Amsterdam verstoord door stroomstoring bij remise

AMSTERDAM (ANP) - In Amsterdam rijden meerdere tramlijnen dinsdagochtend niet volgens dienstregeling door een stroomstoring bij een remise. Een woordvoerster van de Amsterdamse vervoerder GVB laat weten dat de storing maandagavond rond 20.30 uur ontstond, waardoor trams aan het einde van de dienstregeling niet in de remise in de Havenstraat konden worden gestald. De voertuigen zijn naar andere remises in de Lekstraat en Legmeerpolder gebracht. Ook staan meerdere trams bij haltes verspreid over de stad.

Trambestuurders moesten de tram dinsdagochtend op verschillende plekken ophalen, aldus de woordvoerster. "Zij sliepen al toen de problemen ontstonden en daardoor konden we hen niet meer bereiken om te zeggen dat ze niet naar de Havenstraat konden", zegt ze. "Daardoor hebben we nu te maken met opstartproblemen." De GVB-reisplanner waarschuwt reizigers voor vertraging en uitval van ritten.

Of de stroomstoring helemaal is opgelost, kan de GVB-woordvoerster niet zeggen. Ze verwacht daar in de loop van de ochtend meer over te weten.