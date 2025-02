Zuid-Korea verlaagt rente en groeiprognose door tarieven Trump

SEOUL (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De centrale bank van Zuid-Korea heeft de rente verlaagd en de groeiverwachting voor de economie dit jaar naar beneden bijgesteld, mede in verband met de importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump wil opleggen. Zuid-Korea is een belangrijke exporteur van auto's en staal naar de Verenigde Staten.

De rente daalt met een kwart procentpunt naar 2,75 procent om de economie te stimuleren. De groei van de op drie na grootste economie van Azië wordt voor dit jaar nu voorzien op 1,5 procent. In november was die verwachting 1,9 procent. Volgens de centrale bank groeit de binnenlandse vraag zwakker dan verwacht en zullen de heffingen de export remmen.

Zuid-Korea was vorig jaar de op drie na grootste staalexporteur naar de VS. Trump heeft heffingen van 25 procent op buitenlands staal en aluminium aangekondigd en dreigt ook met hoge heffingen op auto's, chips en farmaceutische producten. De Zuid-Koreaanse merken Kia en Hyundai exporteren veel naar de VS. Ook heeft het land grote chipbedrijven als Samsung en SK Hynix. Seoul heeft Washington gevraagd om uitzonderingen op de staalheffingen.