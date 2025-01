Transgender Netwerk: beleid Trump nachtmerrie voor trans personen

AMSTERDAM (ANP) - Transgender Netwerk maakt zich grote zorgen nu Donald Trump een decreet heeft getekend waarin staat dat de Amerikaanse overheid nog maar twee genders erkent: man en vrouw. Dit maakt het gebruik van een X voor non-binaire mensen, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een paspoort, onmogelijk. In zijn toespraak zei Trump bovendien een einde te willen maken aan het diversiteitsbeleid. De regering wordt "kleurenblind" en verdiensten zijn bepalend.

"Een nachtmerrie voor veel Amerikaanse transgender mensen", noemt Transgender Netwerk het aantreden van Trump als president. "De afgelopen maanden werd door transorganisaties opgeroepen om niet te wachten met het wijzigen van je geslachtsvermelding als je dit van plan was. Dat dit geen loze oproep was, blijkt nu."

Volgens de organisatie is de website voor een wijziging van het geslacht op het paspoort enkele uren na het aantreden van Trump al onbereikbaar. "Het is nog onduidelijk hoe de decreten die Trump direct na zijn aantreden gaf verder in de praktijk gebracht worden. Wel is duidelijk dat trans personen dit in de rechtbank gaan aanvechten, want strijdbaar zijn ze zeker." In verschillende staten worden momenteel al antitranswetten aangevochten, weet het netwerk.

De gevolgen van het besluit van Trump voor Nederlanders met een X in het paspoort die naar de VS willen reizen, zijn nog onduidelijk. "Dat is een kwestie die het ministerie van Buitenlandse Zaken zal moeten uitzoeken. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten", zegt de woordvoerder van Transgender Netwerk. Trump draaide op zijn eerste dag als president besluiten terug die Joe Biden nam om bijvoorbeeld discriminatie op basis van genderidentiteit of seksuele geaardheid tegen te gaan.