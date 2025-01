Citroën roept 869.000 auto's terug om probleem airbags

DEN HAAG (ANP/AFP) - Het Franse autoconcern Citroën roept in Europa 869.000 auto' s terug naar de garage om een defect in de airbag, waarvan 400.000 in Frankrijk. Het gaat om een probleem met de airbags van de Japanse fabrikant Takata.

De terugroepactie betreft de modellen C3 en DS3 van Citroën. Vanaf eind deze maand zullen de eerste 98.000 auto's teruggeroepen worden, waarvan 73.000 in Frankrijk, maakte moederconcern Stellantis bekend. Of er ook in Nederland auto' s terug moeten naar de garage is nog niet bekend.

Sinds 2014 zijn al miljoenen auto's die zijn uitgerust met Takata-airbags teruggeroepen. De Japanse fabrikant ging drie jaar later failliet.