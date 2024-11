Treinen stranden enige tijd tussen Sittard en Susteren

UTRECHT (ANP) - Twee treinen hebben donderdagochtend tussen de Limburgse plaatsen Sittard en Susteren zo'n anderhalf uur stilgestaan. Ze waren gestrand als gevolg van een defecte bovenleiding.

In de ene trein zaten 350 mensen en in de andere 135. Een van de treinen kon op enig moment, met alle gestrande passagiers aan boord, terugkeren naar station Roermond. Dit was mogelijk omdat op dat traject nog spanning op de leiding stond.

Het betreft een "enkelsporige breuk", lichtte een woordvoerster van ProRail toe. Dat betekent dat een deel van het treinverkeer tussen Sittard en Roermond na het middaguur naar verwachting weer kan opstarten. De bovenleiding wordt op een later moment gerepareerd.

ProRail adviseert reizigers voor vertrek de reisplanner te raadplegen.