Treinstoringen in Randstad grotendeels opgelost

DEN HAAG (ANP) - De storingen op het spoor in de Randstad zijn grotendeels opgelost, meldt ProRail. Het treinverkeer wordt weer opgestart en in de nacht van zondag op maandag worden de laatste storingen verholpen. De verwachting is dat het treinverkeer maandagochtend tijdens de spits gewoon rijdt volgens dienstregeling, zo laat een woordvoerder van ProRail weten.

Op meerdere trajecten in de Randstad reden zondag nauwelijks of minder treinen door meerdere defecte sporen. Dat leidde vooral rond Amsterdam tot hinder.