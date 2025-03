26 aanhoudingen rond wedstrijd Ajax - AZ in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft zondag rond de wedstrijd Ajax - AZ 26 mensen aangehouden. Dat was onder meer voor belediging, het bezit van vuurwerk en het dragen van gezichtsbedekkende kleding, laat een politiewoordvoerder weten. In totaal heeft de politie 452 keer mensen gefouilleerd. Daarbij zijn onder meer fakkels en knal- en siervuurwerk in beslag genomen.

Een deel van de aanhoudingen gebeurde tijdens de zogenoemde 'Entrada', twee uur voor de wedstrijd. Supporters van Ajax staken bij de sfeeractie onder toeziend oog van een grote politiemacht veel vuurwerk af. Ook na de wedstrijd werden aanhoudingen verricht. Inmiddels is de situatie bij de Johan Cruijff ArenA rustig, aldus de politie.

Burgemeester Femke Halsema had de omgeving van het stadion aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daar konden mensen preventief gefouilleerd worden. Ook was het dragen van gezichtsbedekkende kleding verboden.