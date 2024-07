Treinverkeer in Frankrijk komt weer op gang

PARIJS (ANP) - Het treinverkeer komt vrijdagmiddag in Frankrijk weer op gang, meldt minister van Transport Patrice Vergriete. Na vier gecoördineerde sabotageacties op de spoorwegen voor hogesnelheidstreinen (TGV) ontstond een chaos op het spoor.

De TGV-verbinding van Parijs vanaf station Montparnasse naar Bretagne en naar het zuidwestelijke Bordeaux was het zwaarst getroffen. Lange tijd was op het station vrijwel geen treinverkeer mogelijk, maar dat is in de middag weer op gang gekomen.

Volgens de woordvoering van de spoorwegen zijn er veel vertragingen, maar nog maar weinig treinen die uitvallen. Op de route Parijs - Lille is een vertraging van gemiddeld een uur, maar slechts enkele treinen vallen uit. Op de route Parijs - Straatsburg hebben treinen anderhalf uur vertraging, maar er vallen geen treinen uit.

Van de vier pogingen het spoor te saboteren met vernieling en brandstichting is er één ten zuidoosten van Parijs verijdeld. Hierdoor is de treinverbinding van Parijs naar Lyon en Marseille niet ernstig in de problemen geraakt.