Utrechter (45) krijgt elf jaar cel voor doodsteken partner

UTRECHT (ANP) - Een 45-jarige man uit Utrecht is veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van zijn partner. De man doodde de vrouw, ook wel femicide genoemd, door haar in de slaapkamer ruim vijftig keer met een mes te steken en snijden in de nacht van 24 januari 2023.

Tijdens die nacht waren de twee zonen en het nichtje van de vrouw ook in of bij het huis. Een van haar zoons belde rond 02.00 uur naar 112, nadat hij zijn moeder om hulp had horen schreeuwen. Kort daarna had hij de Utrechter uit het huis zien gaan. De man werd later met een mes op zak aangehouden. De in Suriname geboren man heeft verklaard zich te herinneren alleen met de vrouw in de slaapkamer te zijn geweest, maar hij kan zich het daadwerkelijke steken niet herinneren. Dat verklaarde hij door een acute psychische stoornis.

De rechtbank gaat daar niet in mee, onder meer omdat de man bij zijn aanhouding na het incident meerdere keren tegen de politie zou hebben gezegd dat zijn partner volgens hem vreemdging. Dit acht de rechtbank wel aannemelijk als motief, samen met een vastgestelde aanpassingsstoornis en fors alcoholgebruik. De straf valt lager uit dan de eis van twaalf jaar door de officier van justitie, omdat de man verminderd toerekeningsvatbaar is. De man moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden.