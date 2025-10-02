Treinverkeer van en naar Den Haag hervat

DEN HAAG (ANP) - Er rijden weer treinen van en naar Den Haag Centraal, meldt een woordvoerder van de NS. Om 22.40 uur vertrok, nadat er urenlang geen treinen reden, de eerste intercity van Den Haag Centraal naar Utrecht.

Vanaf ongeveer 19.15 uur werd het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal volledig platgelegd doordat pro-Palestijnse demonstranten het spoor bezetten. De politie heeft de demonstranten uiteindelijk weggevoerd.

De NS-dienstregeling is rustig en stabiel op gang gekomen, meldt de woordvoerder.